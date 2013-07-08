В Кировограде водитель расстрелял прохожего, который задел его авто

В Кировограде, 6 июля, водитель ранил из пистолета 24-летнего прохожего, который случайно задел его автомобиль, пишет Сегодня.

По данным МВД, 24-летний мужчина, проходя мимо, задел на улице автомобиль, из которого тут же вышел вооруженный водитель и выстрелил в прохожего из пистолета.

С огнестрельным ранением потерпевшего доставили в больницу.

Милиция ведет расследование.

Напомним, в Днепродзержинске 46-летний мужчина после ссоры расстрелял свою семью – жену и сына.

Пьяный мужчина три раза выстрелил из револьвера в ноги своей 44-летней супруги, а потом нанес аналогичные ранения своему 21-летнему сыну.



Позже 46-летний "стрелок" был задержан в своей квартире. Оружие изъято, начато уголовное производство. Пострадавшие госпитализированы.