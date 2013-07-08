В Запорожье маршрутка протаранила троллейбус, 19 пострадавших

В Запорожье на дамбе местной ГЭС произошла масштабная авария: маршрутное такси врезалось в троллейбус.

Об этом сообщает reporter-ua.

Как выяснилось, из-за столкновения пострадали 19 человек, были госпитализированы 16, из них пятеро – в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что маршрутка врезалась в стоявший на месте обесточенный троллейбус.

Спасатели были вынуждены отрезать часть кузова маршрутки, чтобы освободить пассажиров.

На данный момент движение на этом участке дороги перекрыто.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 8 июля в Запорожской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, еще двое - пострадали.

Водитель легковушки превысил скорость и столкнулся с грузовиком МАЗ, двигавшимся в попутном направлении.

Фото: reporter-ua