Турку дали 8 лет тюрьмы за ДТП, где погибли пять украинцев

Летичевский райсуда Хмельницкой области приговорил к 8,5 годам тюрьмы турецкого водителя, который чья фура протаранила джип, где погибли 5 человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщает УНИАН.

Следствие установило, что гражданин Турции, управляя грузовиком MAN TGA, на автодороге Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка нарушил требования Правил дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где врезался в Renault Duster, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП все 5 человек, которые находились в салоне легкового авто, погибли.

Турок вину в совершении преступления признал частично и в своих показаниях отметил, что по неизвестным причинам его автомобиль повело влево, где произошло столкновение с другим автомобилем, говорится в сообщении.

Несмотря на позицию обвиняемого, установлено, что в соответствии с заключением судебной автотехнической экспертизы, у грузовика неисправностей ходовой части, рулевого управления и тормозной системы до момента столкновения не было. Таким образом, показания обвиняемого о технической неисправности его автомобиля не отвечают фактическим обстоятельствам, отметили в ГПУ.

Кроме того, представитель международного транспортно-торгового Общества с ограниченной ответственностью "ONDER" в полном объеме признал исковые требования потерпевших на суммы 500 и 750 тыс. грн.

Ранее "Главред" сообщал, что ДТП с участием турецкого грузовика произошло 31 декабря 2012 года.

Фото: sai.gov.ua