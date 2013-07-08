Авария в Запорожье: в больнице скончалась тяжелораненая - СМИ

После аварии в Запорожье, где маршрутка протаранила троллейбус и было 19 пострадавших, в том числе пятеро – тяжело, скончалась одна из раненых.

Женщина умерла в 5-й горбольнице от травм. Об этом со ссылкой на в больнице , сообщает городской сайт 061.ua

Ранее "Главред" сообщал, что авария произошла на дамбе местной ГЭС, когда маршрутное такси врезалось в троллейбус.

Как выяснилось, из-за столкновения пострадали 19 человек (по другим данным – 22), из них были госпитализированы 16, из них пятеро – в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что маршрутка врезалась в стоявший на месте обесточенный троллейбус. Спасателям даже пришлось отрезать часть кузова маршрутки, чтобы освободить пассажиров.

Фото: 061.ua