В Киеве маршрутка насмерть сбила развозчика пиццы: опубликованы фото

Вечером 7 июля в Деснянском районе столицы маршрутное такси насмерть сбило развозчика пиццы.
Об этом сообщает LB.ua.
Трагедия произошла на перекрестке улиц Драйзера и Бальзака.
По предварительным данным, водитель маршрутки собирался повернуть и не пропустил мотороллер, который двигался навстречу.
Водитель мотороллера с тяжелыми травмами был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти – 18-летний парень умер в больнице.
При этом водитель "Богдана" заявил, что его якобы ослепил встречный транспорт, и он не увидел мотороллер.
Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа ГАИ.