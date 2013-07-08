В Киеве маршрутка насмерть сбила развозчика пиццы: опубликованы фото

Вечером 7 июля в Киеве маршрутка столкнулась с развозчиком пиццы на мотороллере, который от полученных травм умер в больнице.

Об этом сообщает LB.ua.

Трагедия произошла на перекрестке улиц Драйзера и Бальзака.

По предварительным данным, водитель маршрутки собирался повернуть и не пропустил мотороллер, который двигался навстречу.

Водитель мотороллера с тяжелыми травмами был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти – 18-летний парень умер в больнице.

При этом водитель "Богдана" заявил, что его якобы ослепил встречный транспорт, и он не увидел мотороллер.

Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа ГАИ.