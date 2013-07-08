Виновнику ДТП в Запорожье грозит восемь лет тюрьмы: видео очевидцев

Виновнику аварии в Запорожье, в которой погиб один человек и еще 20 пострадали, грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По факту аварии уже возбуждено уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса: "нарушение правил эксплуатации транспорта, которые привели к тяжким телесным повреждениям и смерть потерпевшего".

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Также предполагается лишение права вождения транспортного средства на срок до трех лет.

По данным прокуратуры, с места ДТП были доставлены в больницы 21 человек, 16 из них были госпитализированы. После аварии в больнице умерла одна из пострадавших, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал "Главред", 8 июля на дамбе Запорожской ГЭС маршрутка протаранила троллейбус, который стоял на обочине дороги.

Водителя и еще четверых пассажиров, которые сидели за ним, извлекли из покореженной маршрутки с помощью специальной техники.

Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы. Одна из них скончалась, четверо до сих пор они находятся в реанимации.

Еще 13 пассажиров получили переломы рук, ног, сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины.

По данным местных журналистов, троллейбус, в который врезалась маршрутка, остановился у обочины из-за технической неисправности.

В момент аварии в троллейбусе находился стажер и водитель.

Видео: Корреспондент