В семье убитого регионала рассказали о подробностях трагедии

Гибель депутата райсовета от Партии регионов Александра Аксенова, который 6 июля погиб в Донецкой области, обрастает новыми подробностями.

Об этом сообщают "Вести".

Племянник погибшего, Владимир Аксенов, рассказал, что депутата избивали какие-то "борцы" из-за ссоры на дороге.

"Мы с женой ехали в город. Едем, слышу – кто-то кричит: "Ты нас подрезал!", а дядя лежит на земле и его бьют накачанные такие мужчины, борцы. Бьют руками, ногами. А дядя весь в крови", - рассказал племянник.

Владимир добавил, что сразу же бросился на помощь родственнику, однако ничего не смог поделать и также был сильно избит – он получил сотрясение мозга, и многочисленные ссадины и ушибы.

"Там был один кавказец. Он во время драки как закричит: "А как фамилия этого козла?" Это он о дяде. А когда ему ответили, этот кавказец заорал: "Так он нашего Колю посадил!". И давай бить еще сильнее", - рассказал Владимир.

Позже депутат был доставлен в больницу, однако в 23:00 скончался от полученных травм.

В больнице остается родной брат Аксенова, Николай – в тяжелом состоянии.

После смерти депутата было открыто уголовное производство, задержан один из подозреваемых в избиении.

"Следствие рассматривает все версии избиения – начиная от политической деятельности Аксенова, и заканчивая ссорой на дороге. Задержанный находится в ИВС, суд должен решить вопрос о мере пресечения", - заявил пресс-секретарь Константиновского управления милиции Павел Дьяченко.