Врадиевка на Днепропетровщине: девушку зверски избили, порезали и утопили

В ночь на 1 июля в Марганце Днепропетровской области повторилась Врадиевка Николаевской области, где была изнасилована и до полусмерти избита Ирина Крашникова. Выжившая женщина обвинившая в насилии офицеров милиции. Однако в Марганце зверское избиение 17-летней Юлии Фетченко закончилось тем, что ее изуродованное тело наши утром возле местного морга.

Девушку, которая училась в колледже на шахтного диспетчера, истязали всю ночь, сообщают "Вести".

"Юлю забрали из дома, зверски издевались: было огромное количество ножевых ранений, изуродовано и изрезано лицо, вырваны волосы, а также ее душили, топили и избивали", - пишет в соцсети жительница Марганца Виктория Демиденко.

Среди людей множатся слухи о том, что к убийству причастен экс-правоохранитель. "Вроде бы он раньше работал криминалистом, но в последнее время подрабатывал в похоронном бюро … Наша милиция пыталась все держать в тайне, чтобы не будоражить народ. Да еще и после того, что случилось во Врадиевке, им вторая волна скандала не нужна", - рассказала местная жительница.

Люди говорят, что девочка знала своего убийцу и вроде бы даже с ним встречалась - возможно, он ее приревновал. "Орудовал вместе с другом, тот не вполне здоровый психически. И именно он потом не выдержал и сдал убийцу",- добавила собеседница журналистов.

В днепропетровской облпрокуратуре "Вестям" подтвердили факт убийства. В совершении преступления подозревается житель Запорожской области. У него дома даже провели санкционированный обыск. Однако, как оказалось, подозреваемый до сих пор не заключен под стражу.

"После обыска ему вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По новому УПК его обязали явиться в суд, куда он не пришел, а лег в больницу, предоставив справку, что с ним нельзя проводить следственные действия. Из-за неявки судья отказал следователю и прокурору в избрании меры пресечения. Он уже получил второе ходатайство следователя и как только лечащий врач скажет, что он может общаться со следствием, он предстанет перед судом. Думаю, для большей объективности дело мы передадим в Никополь", - рассказала "Вестям" прокурор Днепропетровской области Наталья Марчук и добавила, что подозреваемый работал ранее водителем в похоронном бюро, а затем - санитаром в морге.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу "врадиевских насильников" арестованы четыре человека, из них три - офицеры милиции.

Фото: vk.com