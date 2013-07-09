ДТП на Волыни: погибла мать с двумя детьми

Женщина на ВАЗ-21099 врезалась в фуру MAN
Авария случилась на автодороге М-19 сообщением Доманово - Ковель - Черновцы - Треблечье вблизи с. Брище Рожищенского района, когда на ВАЗ-21099 врезалась в фуру MAN.
Двигаясь из Ковеля в Луцк, 41-летняя женщина выехала на встречную полосу и врезалась в российский грузовик MAN с полуприцепом.
В результате ДТП 14-летняя и 5-летняя пассажирки легковушки от полученных травм погибли на месте аварии, - рассказал начальник отдела расследования ДТП следственного управления УМВД Волыни майор Юрий Угланов. - Женщину доставили в реанимационное отделение Рожищенской центральной районной больницы, где она, не приходя в сознание, умерла.
Ранее "Главред" сообщал, что в мае на Кировоградщине в ДТП пострадала семья: мать с младенцем погибли, отец с дочерью были госпитализированы.
Фото: mvs.gov.ua