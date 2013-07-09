ДТП на Волыни: погибла мать с двумя детьми

В понедельник, 8 июля, на Волыни произошло ДТП, жертвами которого стали мать с двумя несовершеннолетними дочерьми.

Авария случилась на автодороге М-19 сообщением Доманово - Ковель - Черновцы - Треблечье вблизи с. Брище Рожищенского района, когда на ВАЗ-21099 врезалась в фуру MAN.

Двигаясь из Ковеля в Луцк, 41-летняя женщина выехала на встречную полосу и врезалась в российский грузовик MAN с полуприцепом.

В результате ДТП 14-летняя и 5-летняя пассажирки легковушки от полученных травм погибли на месте аварии, - рассказал начальник отдела расследования ДТП следственного управления УМВД Волыни майор Юрий Угланов. - Женщину доставили в реанимационное отделение Рожищенской центральной районной больницы, где она, не приходя в сознание, умерла.

Ранее "Главред" сообщал, что в мае на Кировоградщине в ДТП пострадала семья: мать с младенцем погибли, отец с дочерью были госпитализированы.

Фото: mvs.gov.ua