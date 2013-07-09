В Одессе за пытки задержанных милиционер получил восемь лет тюрьмы

В Одессе суд огласил приговор бывшему милиционеру, который обвинялся в пытках задержанных: он получил восемь лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщается, милиционер работал в управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Одесской области.

Он был признан виновным в применении пыток, нанесении тяжких телесных повреждений и злоупотреблении служебным положением.

Кроме лишения свободы, бывшему милиционеру также запрещено в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах, его имущество было конфисковано.

В зале суда осужденный был взят под стражу.

Суд взыскал с него 74 тысяч гривен морального и материального ущерба в пользу потерпевших.

Напомним, как сообщал "Главред", недавно в Николаевской области вспыхнул скандал вокруг милиционеров Врадиевского РОВД, которые обвиняются в зверском изнасиловании и попытке убийства.