ДТП на Житомирщине: легковушка врезалась в "Газель", погибли три человека

В ночь на среду, 10 июля, в Житомирской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Авария случилась 01:55 возле вблизи пгт Новая Боровая Володарск-Волынского района на 128 км автодороги Выступовичи – Житомир, когда произошло столкновение легкового автомобиля Opel Rekord с автомобилем "Газель".

В результате столкновения 3 человека погибли и 1 человек пострадал, который был госпитализирован в районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Волыни, где погибли три человека – 41-летняя мать с двумя меленькими дочерьми.

Фото: udaizt.gov.ua