В ДТП на Черниговщине погибли два человека, еще трое – в больнице

Во вторник, 9 июля, в Черниговской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще трое – оказались на больничной койке.

Авария случилась около 16.00 на автодороге Кипти – Глухов – Бачевск в Борзнянском района, когда водитель ВАЗ-21140 врезался в Volkswagen Passat и Mazda.

В результате ДТП водитель "Жигулей" и пассажирка Volkswagen погибли на месте происшествия.

Пострадали водитель "Пассата", также водитель "Мазды" и его пассажир.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Житомирщине: легковушка врезалась в "Газель", погибли три человека. Еще один человек пострадал.