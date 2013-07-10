В Крыму утонули "Жигули", погибли два человека

Во вторник, 9 июля, в Красноперекопском районе Крыма автомобиль ВАЗ 2106 слетел с грунтовой дороги и утонул в Северо-Крымском канале. Погибли два человека.

Трагедия произошла возле насосной станции, расположенной в 2 км от с. Братское. На место происшествия немедленно прибыли спасатели Красноперекопского ГосЧС, водолазы-спасатели из г. Евпатории, а также прибыли сотрудники ГАИ, сообщает пресс-служба крымской ГосЧС.

На дороге четко были видны следы колес авто, уходившие к воде канала. Водолазам понадобилось всего 10 минут, чтобы обнаружить автомобиль, хотя видимость составляла всего около 50 см.

Автомобиль вытащили с глубины около 3 м, а в салоне были обнаружены 2 тела. Погибшими оказались жители с. Братское Красноперекопского район: мужчина 1972 41-летний и 28-летняя женщина.

По предварительной версии, у машины было повреждено заднее правое колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и съехал в канал, глубина которого в этом месте составляет 11 м.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на среду, 10 июля на Житомирщине произошло ДТП, где погибли 3 человека.

Фото: crimea.mns.gov.ua