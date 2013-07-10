Под Запорожьем не разминулись бензовоз и микроавтобус, погибли 4 человека

В среду, 10 июля, утром в Запорожской области произошло ДТП, жертвами которого стали 4 человека, а еще двое – пострадали.

Авария произошла 10:06 на автодороге Орехово - Запорожье, когда столкнулись бензовоз и микроавтобус Volkswagen Transfer и погибли 4 человека, еще 2 пострадали, а также произошел розлив 5 т бензина.

Бойцы ГосЧС с помощью специнструментов освободили пострадавших и тела погибших из салонов обоих автомобилей. Кроме того, пришлось размывать бензин.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 8 июля, в Запорожье произошло ДТП – маршрутка врезалась в троллейбус – пострадали около 20-ти человек, позже одна женщина скончалась от получены травм.

Фото: пресс-служба ГосЧС в Запорожской области.