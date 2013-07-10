В Мукачево повесился солдат-контрактник

На Закарпатье в городе Мукачево покончил жизнь самоубийством 22-летний служащий контрактной армии, проходивший службу на границе

Об этом сообщили в ГО УМВД области, сообщает Укринформ.

О трагическом случае сообщил отчим юноши, который обнаружил его повешенным в спортзале.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, не нашли следов насильственной смерти, специалисты выясняют мотивы самоубийства.

Напомним, 12 мая, Новоазовском районе Донецкой области в своем доме был найден повешенным пожилой житель села Виноградное, 1944 года рождения, депутат сельского совета.