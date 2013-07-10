Опубликованы фото и видео ДТП под Запорожьем, где погибли 4 человека

В сети появилось видео, снятое спасателями после ДТП под Запорожьем, где погибли 4 человека, а еще двое оказались на больничной койке.

Напомним, авария произошла в среду, 10 июля, утром на автодороге Орехово - Запорожье, когда столкнулись бензовоз и микроавтобус Volkswagen Transfer и погибли 4 человека, еще 2 пострадали, а также произошел розлив 5 т бензина.

Бойцы ГосЧС с помощью специнструментов освободили пострадавших и тела погибших из салонов обоих автомобилей. Кроме того, пришлось размывать бензин.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 8 июля, в Запорожье произошло ДТП – маршрутка врезалась в троллейбус – пострадали около 20-ти человек, позже одна женщина скончалась от получены травм.

Фото, видео: пресс-служба ГосЧС в Запорожской области.