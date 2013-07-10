На Буковине милиционеры до полусмерти избили 19-летнего парня

В Сокирянском РОВД Черновицкой области пятеро милиционеров жестоко избили 19-летнего парня, выбивая у него признание. Об этом заявила мать потерпевшего, позвонив на "губернаторский мобильный телефон".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Черновицкой облгосадминистрации сообщает УНИАН.

"Председателю Черновицкой ОГА позвонила жительница одного из сел Сокирянского района и сообщила о неправомерных действиях работников милиции. По ее словам, по подозрению в совершении кражи местные милиционеры задержали ее 19-летнего сына, и, с целью добиться признания в совершении преступления, 5 работников райотдела избили парня, вследствие чего он был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Михаила Папиева с матерью потерпевшего и ее сыном, которые жалуются на действия милиционеров, встретился первый зам губернатора Георгий Галиц.

В то же время, как стало известно УНИАН из достоверных источников, это событие произошло еще 20 июня этого года. По данным источника, милиционеры Сокирянского РОВД применили грубую физическую силу к подростку - жителю села Белоусовка Сокирянского района, физически выбивая у него показания. У подростка, по данным источника, были сломаны несколько ребер и повреждены почки.

"Проверяется информация потерпевшего, что эти милиционеры были пьяны", - сообщил источник.

Ранее "Главред" сообщал, что на Кировоградщине пьяные милиционеры избили супружескую чету из России. Мужчина получил многочисленные телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его жена получила травму в виде ушиба мягких тканей шеи.