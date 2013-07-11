Количество жертв ДТП под Запорожьем возросло до пяти

Количество жертв ДТП под Запорожьем, которое произошло в среду, 10 июля, в Ореховском районе, возросло до пяти. Вечером того же дня скончался ребенок, пострадавший в аварии.

Напомним, авария произошла на автодороге Орехово - Запорожье, когда столкнулись бензовоз и микроавтобус Volkswagen Transfer. Сразу погибли 4 человека, еще 2 пострадали, а также произошел розлив 5 т бензина.

Бойцам ГосЧС с помощью специнструментов удалось освободить пострадавших и тела погибших из салонов обоих автомобилей. Кроме того, пришлось размывать бензин.

Однако в 18:40 пострадавший ребенок умер в реанимационном отделении детской областной больницы, несмотря на оперативное вмешательство

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ДСНС Украины в Запорожской области.

Фото и видео после аварии смотрите здесь

Фото: sai.gov.ua