Количество жертв ДТП под Запорожьем возросло до пяти

В реанимации после операции умер ребенок
Количество жертв ДТП под Запорожьем, которое произошло в среду, 10 июля, в Ореховском районе, возросло до пяти. Вечером того же дня скончался ребенок, пострадавший в аварии.
Напомним, авария произошла на автодороге Орехово - Запорожье, когда столкнулись бензовоз и микроавтобус Volkswagen Transfer. Сразу погибли 4 человека, еще 2 пострадали, а также произошел розлив 5 т бензина.
Бойцам ГосЧС с помощью специнструментов удалось освободить пострадавших и тела погибших из салонов обоих автомобилей. Кроме того, пришлось размывать бензин.
Однако в 18:40 пострадавший ребенок умер в реанимационном отделении детской областной больницы, несмотря на оперативное вмешательство
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ДСНС Украины в Запорожской области.
Фото и видео после аварии смотрите здесь
Фото: sai.gov.ua