На Буковине разбился самодельный самолет, погибли два человека

В среду, 10 июля, вечером в Черновицкой области потерпело крушение одномоторное самодельное летающее устройство, в результате чего погибли 2 человека.

Трагедия произошла в 20:36 мин возле пгт Лужаны Кицманского района, когда бывшем аэродроме упало одномоторное двухместное, самодельное летающее устройство.

В результате авиакрушения погибли 2 человека. Погибшие были членами авиационно-технического клуба "Крылья Буковины". Причина падения летательного аппарата устанавливается.

Позже в сети появилось фото разбившегося летательного аппарата.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 июня на аэродроме "Чайка" под Киевом разбился учебно-тренировочный самолет Як-52. Погиб пилот, а его пассажир – высокопоставленный чиновник - получил серьезные травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.

Фото: скриншот vk.com