ДТП на Волыни: столкнулись два автобуса, погибли 4 человека, еще 8 – ранены

В четверг, 11 июля, утром в Волынской области произошло ДТП, жертвами которого стали как минимум 4 человека, еще 8 – получили ранения

Авария произошла около 8 часов утра, на 82 км автодороги Луцк – Ковель, когда столкнулись два пассажирских автобуса.

По предварительным данным в ДТП погибли четыре человека, еще восемь получили телесные повреждения. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 июля на Волыни произошло ДТП, жертвами которого стали три человека – мать с двумя несовершеннолетними дочерьми, чья машина врезалась в фуру MAN.

Позже стало известно о восьми погибших. В посольстве Болгарии в Украине сказали, что в ДТП погибли два болгарских водителя.

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