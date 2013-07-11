Жертвами ДТП на Волыни стали уже 7 человек, еще 25 – травмированы

Жертвами ДТП на Волыни, которое произошло утром 11 июля, стали уже 7 человек, еще 22 человека – получили травмы.

Авария произошла в 07:40 недалеко от с. Воля Любитовская Ковельского района, когда на 93-м километре автодороги Доманово - Ковель столкнулись рейсовый автобус и туристический автобус с болгарскими номерами.

Вследствие ДТП на месте погибли 4 человека (из них один ребенок) и 3 человека умерли уже в больнице. По предварительным данным, 22 человека травмированы. Каретами "скорой" помощи были доставлены в больницы.

По данным ГосЧС Волыни, пострадали 25 человек.

Позже стало известно о восьми погибших. В посольстве Болгарии в Украине сказали, что в ДТП погибли два болгарских водителя.

Гражданство пострадавших и погибших устанавливается. Для оказания помощи пострадавшим было привлечено от ДСНС 8 человек личного состава и 2 ед. техники.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 июля на Волыни произошло ДТП, жертвами которого стали три человека – мать с двумя несовершеннолетними дочерьми, чья машина врезалась в фуру MAN.

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