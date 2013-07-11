Опубликовано фото летательного аппарата, в котором погибли два человека на Буковине

В сети появилось фото разбившегося самодельного летающего устройства, при крушении которого погибли 2 человека.

Напомним, трагедия произошла 10 июля в 20:36 возле пгт Лужаны Кицманского района, когда бывшем аэродроме упало одномоторное двухместное, самодельное летающее устройство.

В результате авиакрушения погибли 2 человека. Погибшие были членами авиационно-технического клуба "Крылья Буковины". Причина падения летательного аппарата устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 июня на аэродроме "Чайка" под Киевом разбился учебно-тренировочный самолет Як-52. Погиб пилот, а его пассажир – высокопоставленный чиновник - получил серьезные травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.

Фото: cv.mns.gov.ua