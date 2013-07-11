В Ужгороде сожгли машину активиста "Дорожного контроля"

В четверг, 11 июля, утром в Ужгороде загорелся автомобиль Кіа CEED, принадлежащий активисту "Дорожного контроля". Автомобиль со всех сторон облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Местные СМИ сообщают, что активисты "Дорожного контроля" считают: причиной поджога стала работа владельца автомобиля в общественном движении, сообщает УНИАН.

Пресс-секретарь УМВД в Закарпатской области Олег Подобрий сказал, что, несмотря на заявления активистов "Дорожного контроля", он подозревает попытку скомпрометировать закарпатскую милицию. По его мнению, это делается специально, учитывая последние события в государстве вокруг правоохранительных органов.

В частности, основанием для таких своих заявлений пресс-секретарь назвал то, что на протяжении длительного времени к руководству УМВДУ в Закарпатской области поступали многочисленные сообщения от сотрудников областного УГАИ о попытках провокации в отношении них со стороны водителей. Работник милиции утверждает, что такие попытки ничем не закончились, но заставили сделать определенные выводы.

Подобрий также сказал, что его на такие выводы наталкивает тот факт, что автомобиль, который загорелся, имеет словацкие номера, а, следовательно, застрахован. "Мы проверим все факты, относящиеся к делу, но не следует отвергать и того, что это может быть преднамеренным поджогом с целью получения выгоды", - сказал пресс-секретарь милиции.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле 2013-го на Закарпатье сожгли джип депутата облсовета Юрия Пересты, бывшего члена партии "Единый центр", которую возглавляет Виктор Балога.

А еще ранее неизвестные подожгли автомобиль начальника ОБНОН Ужгородского горуправления УМВД Василия Швардака.

Фото, видео: MukachevoNet