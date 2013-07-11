В Днепропетровске на улице расстреляли мужчину: опубликованы фото

В Днепропетровске, 10 июля, на ул. Героев Сталинграда в районе гаражного кооператива в 20:35 расстреляли мужчину.

Об этом сообщили очевидцы, пишет сайт 34.ua

По словам очевидцев, пятидесятилетнего мужчину убили несколькими выстрелами в затылок.

Местные жители вызвали милицию. Работники милиции опросили очевидцев и осмотрели гаражи в районе места преступления. От комментариев правоохранители воздержались.

Правоохранители оцепили территорию и начали следственные действия.

Напомним, в мае днепропетровские телевизионщики случайно сняли стрельбу в центре города.

В кафе "Кофе Лайф", расположенного в Днепропетровске по ул.Олеся Гончара, между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой группа вышла из кафе, где и произошла стрельба.

Трое неизвестных обстреляли мужчину, после чего посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

фото: сайт 34.ua