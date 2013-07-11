Подробности ДТП на Волыни: в аварии погибли болгары и белорус, опубликованы фото

Растет число погибших в ДТП возле села Воля-Любитовская Ковельского района Волынской области, где столкнулись два автобуса, перевозивших граждан Беларуси.

По предварительным данным погибло восемь человек, из них - двое водителей, граждан Болгарии. Ранее сообщалось о семи погибших.

Об этом сообщили в посольстве Болгарии в Украине, пишет Интерфакс-Украина.

"Было два болгарских автобуса, восемь человек умерло, в том числе два болгарских водителя", - сказали в посольстве.

Как сообщили в Управлении ГСЧС в Волынской области, в числе погибших один ребенок из Беларуси 2000 года рождения. Из 27 человек, получивших травмы и госпитализированных в центральную районную больницу Ковеля, 21 - гражданин Республики Беларусь.

В автобусе, который осуществлял перевозку граждан Республики Беларусь на отдых в Болгарию, находилось 50 человек, из них - 40 подростков в возрасте до 16 лет, 8 взрослых и 2 водителя. Второй автобус перевозил пассажиров по маршруту Луцк-Шацк.

По данным автостанции "Луцк", на этот рейс было продано 8 билетов, но общее количество пассажиров устанавливается, поскольку ехало более 20 человек.

Напомним, сегодня утром в Волынской области столкнулись два пассажирских автобуса: туристический "Эталон" и еще один с болгарскими номерами.

По предварительным данным в одном из автобусов ехали дети из Беларуси на конкурс детского творчества. По уточненным, но все еще предварительным данным, на месте ДТП погибли четыре человека - один человек из туристического автобуса и трое из "Эталона". Также сообщается. Что число пострадавших возросло до 27 человек.

Гражданство пострадавших и погибших устанавливается.

По предварительным данным виновником ДТП был белорусский водитель. На месте продолжается выяснение всех обстоятельств. Ожидают прибытия из столицы следственно-оперативной группы.

фото: сайт ГАИ, Автополигон