Смертельное ДТП на Волыни: все подробности

В четверг утром, 11 июля, на Волыни произошло жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, а еще 35 оказались в больнице. В соответствии с обновленными данными, по состоянию на утро 12 июля, в больнице находятся 36 пострадавших.

Авария произошла в 7.40 на 82 км трассы Луцк – Ковель, когда следовавший по маршруту Луцк-Шацк рейсовый "Эталон" столкнулся с автобусом Setra с болгарскими номерами.

Как оказалось, белорусских автобусов было два, они везли подростков из Беларуси на конкурс детского творчества и отдых в Болгарию. Автобус направлялся из Минска на болгарский курорт Солнечный Берег.

На "Эталон" было продано 8 билетов, а в салоне находилось, по разным данным, от 20 до 30 человек. В "Сетре" было 52 человека, из них 40 – подростки.

Всего в аварии погибли 8 человек, один из них – 13-летний белорус, скончавшийся в больнице. По словам его знакомых, только вчера мальчик отметил день рождения.

Посольство Болгарии в Украине подтвердило гибель своего граждана – им оказался водитель автобуса, который не имел шансов выжить в аварии. При лобовом столкновении автобусов была разворочена передняя часть и болгарской "Сетры", и украинского "Эталона".

Всего же, по уточненным данным, в аварии погибли двое иностранных граждан и шестеро украинцев.

По данным пресс-службы Волынской облгосадминистрации, госпитализированы 37 человек (1 болгарин, 9 украинцев и 27 белорусов): они отправлены в больницу Ковеля.

Полный список погибших и пострадавших читайте здесь.

Участники происшествия, которые не получили ранений, доставлены в санаторий матери и ребенка "Турия" (Ковель), где им предоставляется необходимая помощь.

Тем временем, в ГАИ назвали первые выводы о причинах трагедии: по мнению Инспекции, к столкновению привело то, что один из белорусских водителей выехал на встречную полосу, поскольку заснул за рулем.

Зампрокурора Волынской области Валерий Невирец заявил, что сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц), начато досудебное расследование.

Фото, видео: ГосЧС Волынской области, volynpost.com