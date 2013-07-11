В ГАИ назвали причину лобового столкновения автобусов на Волыни

Лобовое столкновение двух автобусов на Волыни произошло из-за того, что белорусский водитель выехал на встречную полосу.

Об этом сообщил замначальника ГАИ Волынской области Михаил Дилай, передает ТСН.

Вследствие аварии погибли восемь человек: пятеро украинцев, двое болгарских водителей и один ребенок из Беларуси, еще 31 человек получил ранения.

Четыре человека погибли на месте, еще трое умерли в больнице.

ДТП произошло 11 июля, в 7:34 утра, на трассе Луцк-Ковель: лоб в лоб столкнулись два автобуса, один из которых вез детей из Беларуси на отдых в Болгарию, а второй – выполнял рейс по маршруту Луцк-Шацк.

В больницы Ковеля доставили 31 человека.

Остальных пассажиров автобусов перевезли в санаторий матери и ребенка "Турия".

Отметим, что, по словам местных жителей, именно на этом участке трассы аварии происходят довольно часто - из-за низкой видимости во время обгона.

Видео: youtube.com/ xagnews