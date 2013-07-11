Погибший в ДТП на Волыни мальчик вчера отметил день рождения

Стали известны новые подробности лобового столкновения автобусов на Волыни.

В двух пассажирских автобусах на момент аварии находилось 72 человека, из них более 40 - дети до 16 лет, сообщает "Виртуальный Брест".

Кроме того, от друзей белорусского мальчика, который погиб в ДТП, стало известно, что 10 июля он отметил свой 13-й день рождения.

Напомним, авария произошла 11 июля, в 7:34 утра, на трассе Луцк-Ковель: лоб в лоб столкнулись два автобуса, один из которых вез детей из Беларуси на отдых в Болгарию, а второй – выполнял рейс по маршруту Луцк-Шацк.

Погибли восемь человек - шестеро украинцев, болгарский водителей и мальчик из Беларуси.

В больницы доставили 31 человека. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Фото: "Виртуальный Брест", видео: youtube.com/ xagnews