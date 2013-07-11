Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП на Волыни

Украинские спасатели уточнили предварительную версию лобового столкновения автобусов на Волыни - по их данным, ДТП произошло по вине болгарского водителя.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС по Волынской области.

Как выяснилось при осмотре места происшествия, водитель автобуса SETRA не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автобусом марки "БАЗ A07925".

При этом в ГС ЧС не изменили данные о пострадавших в результате аварии: по данным ведомства, после ДТП госпитализирован 31 человек.

В то же время, по данным Министерства внутренних дел, пострадавших в аварии больше - 35 человек.

Из них четверо в реанимации, 10 - в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, а состояние остальных - удовлетворительное.

Напомним, авария произошла утром 11 июля на трассе Доманово–Ковель–Черновцы–Тереблече. Столкнулись два автобуса, в одном из которых находилось 52 человека - граждане Беларуси и Болгарии, а также автобус, который выполнял рейс Луцк-Шацк, в нем находились 20 украинцев.

Погибли восемь человек - шестеро граждан Украины, один болгарин и мальчик из Беларуси.