В Херсонской области из-за сильного ветра упал вертолет

В Херсонской области сегодня, 11 июля, разбился вертолет Ми-2.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС по Херсонской области.

Как выяснилось, вертолет потерпел крушение возле села Великая Кардашинка.

Летательный аппарат был арендован Херсонским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства.

При посадке Ми-2 завалился на правый бок из-за сильного ветра и упал, а после этого загорелся.

"В результате падения и пожара вертолет разрушен, экипаж вертолета в количестве 3 человек своевременно эвакуировался, погибших нет", - сообщили спасатели.

По данному инциденту ведется следствие.

Напомним, недавно в Якутии упал вертолет с 28 людьми на борту. Тогда погибли 24 человека, еще четверым удалось выжить.