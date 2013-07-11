Стали известны новые подробности столкновения автобусов на Волыни

Причиной лобового столкновения автобусов на Волыни, из-за которого погибли восемь человек и еще 32 оказались в больнице, могло стать то, что один из водителей заснул за рулем.

Об этом сообщает ТСН.

По словам напарника вероятного виновника аварии, белорусского водителя Александра Греця, который ехал следом, ничего не предвещало катастрофы.

"Скорость была 60-65 км. Я видел, что встречные машины шли, и в последний момент он, ни с того ни с сего, ушел влево, на встречную", - сообщил водитель.

На встречной полосе белорусский автобус, в котором находились 52 человека, протаранил рейсовый "Эталон", в котором, по разным данным, ехали от 20 до 30 человек.

"Застал шокирующую картину: люди в автобусах были заблокированы, не могли самостоятельно выйти, им нужна была помощь", - рассказал замначальника ГС ЧС в Волынской области Анатолий Свирский.

Спасателям пришлось вырезать из кабин обоих водителей, однако в больницу их доставили еще живыми.

На месте погибли трое пассажиров рейсового автобуса и белорусский мальчик, сидевший возле водителя.

Еще четверо пострадавших скончались в больнице, среди них – оба водителя.

Всех пострадавших доставили в Ковельскую районную больницу.

"Всего мы госпитализировали 32 человека: 10 из них в очень тяжелом состоянии, 15 – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии", - сообщила заместитель главврача Ковельской ЦРБ Людмила Ивахнюк.

Детей, которые не были ранены, отправили в санаторий, где с ними работают психологи, у многих из них – шоковое состояние.

До сих пор остается неясной причина аварии, однако первоначальная версия неправильного обгона больше не является единственной.

Больше информации следствие получит после изучения записей видео регистратора рейсового автобуса.

Видео: ТСН