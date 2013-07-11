В Днепропетровске киллер застрелил бизнесмена - экс-чемпиона мира по дзюдо

Вечером 10 июля в Днепропетровске был убит известный дзюдоист и бизнесмен Коба Надирадзе.

Об этом сообщает Мост-Днепр.

Надирадзе – уроженец Грузии, который под флагом Украины становился чемпионом мира и Европы по дзюдо.

Как сообщили в МВД Днепропетровской области, мужчина 1972 года рождения, выходец из Грузии, был обнаружен со множественными огнестрельными ранениями.

Очевидцы рассказали, что он, выйдя из подъезда, подошел к своей машине, когда к нему приблизился неизвестный и выстрелил в дзюдоиста.

Убийца был в камуфляжной форме и караулил спортсмена, а когда дождался – сделал несколько выстрелов. Первый из них пришелся спортсмену в живот, однако Надирадзе сумел подняться и побежать.

Стрелявший бросился за ним и сделал еще несколько выстрелов, последний был в голову.

По словам очевидцев, из машины спортсмен достал тяжелую сумку, которую после выстрелов забрал стрелявший.

"Попаданий в тело погибшего было как минимум четыре. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Создана следственно–оперативная группа, составлен план расследования. Есть данные, кто стрелял, киллера. Занимаемся этим вопросом", - рассказали в МВД по Днепропетровской области.

Открыто уголовное производство по статье 115 "умышленное убийство", однако в милиции не исключили, что могут его переквалифицировать в "заказное убийство".