Опубликовано видео с места убийства известного дзюдоиста в Днепропетровске

В Днепропетровске Кобу Надирадзе убил молодой человек с чулком на руке. Он подошел к спортсмену и не сказав ни слова, начал стрелять.

"Сам убийца был одет в черную одежду и на нем была маска", - говорит очевидец.

Первая пуля попала в живот, но раненный не упал и попытался скрыться. Киллер догнал жертву возле гаражей, здесь и прозвучали контрольные выстрелы, сообщает 9 канал.

Как сообщалось, погибший уже долгое время жил в Украине. Говорят, что у мужчины был бизнес по добыче руды, возможно, из-за этого он и поплатился жизнью.

Оружие, из которого стрелял киллер, правоохранители не называют. Но между собой говорят о пистолете Макарова. Еще одна интересная деталь - убийца одел на руку чулок. Он не только маскировал пистолет, но и должен был "отловить" отстрелянные гильзы. Но некоторые из них злоумышленник все же потерял.

Напомним, вечером, 10 июля, в Днепропетровске был убит уроженец Грузии известный дзюдоист и бизнесмен Коба Надирадзе, который под украинским флагом становился чемпионом мира и Европы по дзюдо.

видео: 9 канал