В Николаеве неизвестные расстреляли инкассаторов, трое убитых: опубликованы фото

В Николаеве, 12 июля, во дворах возле дома по улице Строителей 16А произошло вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль "Укрпочты". Убиты трое людей.

Об этом с места происшествия сообщает Преступности.НЕТ.

По словам очевидцев, инкассаторский микроавтобус "Газель" проезжала через дворы, ей на перерез выскочила синяя Daewoo. Из машины вышли двое мужчин в масках и камуфляжных костюмах и начали обстреливать лобовое стекло авто.

Первым же выстрелом был убит водитель инкассаторской машины. Затем оба нападавших подошли ближе к машине и продолжили стрельбу. В нападавших из машины через стекло начал стрелять инкассатор, он ранил одного из нападавших, тот сделал несколько шагов назад и упал.

Как сообщили в УМВД в Николаевской области, в результате разбойного нападения водитель автомобиля и один из нападавших погибли на месте происшествия.

Видео с месте расстрела инкассаторов смотрите здесь

Экспертом при осмотре тела погибшего нападающего, было обнаружено, что под камуфляжной одеждой в которую был одет мужчина были светлые джинсы и светлая футболка.

По данным правоохранителей в инкассаторском автомобиле кроме убитого водителя находилось еще двое работников, которые не пострадали. Сейчас они дают показания в милиции.

Второй нападающий, который с огнестрельными ранениями был доставлен в медицинское учреждение, умер.

На данный момент правоохранителями устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводятся следственные действия.

Следственным отделением Ленинского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство".

Напомним, в апреле, в центре Одессы четверо мужчин напали на инкассаторскую машину. Преступники были вооружены. Вскоре все четверо были задержаны и доставлены в СИЗО.

фото: Преступности.НЕТ