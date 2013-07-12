Опубликовано видео с места расстрела инкассаторов в Николаеве

В Николаеве совершено разбойное нападение на инкассаторский автомобиль, в результате которого погибли три человека - водитель инкассаторской машины и один из нападавших умерли на месте, а второй нападавший от полученных ран скончался в больнице.

На данный момент правоохранителями устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводятся следственные действия.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство".

Как сообщал Главред, 12 июля, во дворах возле дома по улице Строителей 16А произошло вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль "Укрпочты".

По словам очевидцев, инкассаторский микроавтобус "Газель" проезжала через дворы, ей на перерез выскочила синяя Daewoo. Из машины вышли двое мужчин в масках и камуфляжных костюмах и начали обстреливать лобовое стекло авто.

Первым же выстрелом был убит водитель инкассаторской машины. Затем оба нападавших подошли ближе к машине и продолжили стрельбу. В нападавших из машины через стекло начал стрелять инкассатор, он ранил одного из нападавших, тот сделал несколько шагов назад и упал.

Экспертом при осмотре тела погибшего нападающего, было обнаружено, что под камуфляжной одеждой в которую был одет мужчина были светлые джинсы и светлая футболка.

По данным правоохранителей в инкассаторском автомобиле кроме убитого водителя находилось еще двое работников, которые не пострадали. Сейчас они дают показания в милиции.

Видео: Новости-N