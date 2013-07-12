ДТП на Львовщине: "Жигули" протаранили грузовик, погибли два человека

В четверг, 11 июля, во Львовской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще двое - оказались на больничной койке.

Авария произошла возле села Банюнин Каменско-Бугского района на автодороге Киев – Чоп, когда водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "Тата". Вследствие ДТП погибли два человека - водитель легковушки и его 16-летняя пассажирка.

Еще два человека были травмированы: водитель грузовика и его пассажир. Водитель отделался ушибами и кровоподтеками, а пассажир госпитализирован с переломом ноги.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера на Волыни столкнулись два автобуса, жертвами аварии стали 8 человек, еще 37 – оказались в больнице.