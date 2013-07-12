В деле о нападении на инкассаторов в Николаеве появилась четвертая жертва

В деле о нападении на инкассаторов в Николаеве обнаружились новые подробности. Как оказалось при подготовке к преступлению налетчики застрели таксиста, чья машина была использована при попытке ограбления.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Преступности.НЕТ".

В районе села Зайчевское Николаевской области обнаружили тело владельца автомобиля, на котором злоумышленники совершили нападение на инкассаторов.

"После расстрела инкассаторов в Николаеве было установлено, что автомобиль, на котором приехали злоумышленники, был ранее угнан. Через некоторое время в ходе оперативно-следственных действий в районе села Зайчевское Жовтневого района Николаевской области был обнаружен труп 28-летнего жителя города Николаева, который занимался частным извозом. При осмотре тела было обнаружено огнестрельное ранение головы, от которого мужчина и скончался", - рассказал собеседник издания.

На месте обнаружения трупа таксиста проводятся следственно-оперативные действия.

Также удалось установить, что преступники в обоих случаях, во время убийства таксиста и во время нападения на инкассаторов, использовали пистолеты ПГШ и Zoraki, которые были переделаны под стрельбу огнестрельными патронами.

Ранее "Главред" сообщал, что в Николаеве совершено вооруженное нападение на инкассаторское авто: убиты три человека - двое нападавших и один инкассатор.

Фото: news.pn