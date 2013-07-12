Виновнику ДТП на Запорожье, где погибли пять человек, дали 9 лет тюрьмы

Апелляционный суд Запорожской области вынес решение в отношении жителя пгт Кириловка, который в мае 2012-го устроил ДТП, где погибли пять человек.

Об этом сообщает Укринформ.

Агентство сообщает, что в аварии погиб сотрудник налоговой инспекции и члены его семьи.

"Суд первой инстанции признал виновным 64-летнего жителя пгт Кирилловка, совершившего 26 мая 2012 года смертельное ДТП в Михайловском районе области, приговорив его к девяти годам лишения свободы с возмещение морального ущерба родственникам погибших в размере 900 тыс. грн. Однако, виновник аварии не согласился с приговором, настаивая на условном наказании до 5 лет. Апелляционный суд области рассмотрев дело, оставил первоначальный приговор без изменений", - говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что авария произошла на трассе Харьков – Симферополь. Водитель "Славуты" нарушив правила движения и устроил ДТП, в котором пострадали 16 человек, пятеро из них, в том числе и маленький ребенок, погибли на месте.

Также напомним, что виновнику ДТП в Хмельницкой области, где погибли пять человек, дали 8,5 лет тюрьмы. Авария произошла 31 декабря 2012-го года.