Нападение на инкассаторов в Николаеве устроили экс-сбушник, бывший зэк и кавказец

Нападение на инкассаторов в Николаеве продолжает обрастать новыми подробностями. Оказалось, что в налете участвовали не два, а три преступника, в том числе бывший сбушник.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Преступности.НЕТ".

Издание пишет, что экс-сотрудник СБУ, 1982 года рождения, по фамилии Васильев в этом году был уволен с занимаемой должности. Службу мужчина проходил в Снигиревском межрегиональном отделе.

Второй нападавший, 1984 года рождения, ранее задерживался по статье "Хулиганство".

Также стало известно, что оба убитых инкассатором нападавших — жители Николаева.

Как рассказали многочисленные очевидцы нападения, сбежавший налетчик тоже был вооружен и в маске. Однако после того, как он понял, что нападение не удалось, начал убегать и маску с себя сорвал. Свидетели утверждают, что это был человек ярко выраженной кавказской наружности.

Бежавший налетчик попытался завладеть проезжавшими мимо него "Жигулями". Он остановился прямо напротив автомобиля и направил на водителя пистолет, требуя посадить его в машину. Однако затем по неизвестным причинам сорвался и побежал дальше.

В городе объявлен план "Сирена". На всех выездах из города дежурят сотрудники милиции в бронежилетах и вооруженные автоматами.

Ранее "Главред" сообщал, что во время нападения были убиты три человека – инкассатор-водитель и два налетчика.

фото: Новости-N, Видео: Новости-N