Очевидцы рассказали подробности нападения на инкассаторов в Николаеве

Попытка ограбления инкассаторов в Николаеве, из-за чего погибли 4 человека, продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что налетчики использовали пистолет с глушителем.

Об этом свидетель рассказал ТСН.

"Смотрю в окно, вижу, стоит человек в камуфляжной форме, в маске, в перчатках и держит пистолет в направлении вот этих, машины, где они стояли. Я слышал два выстрела. Он бросил пистолет, пистолет с глушителем был, несколько шагов отошел, у него сразу начала литься кровь", - рассказал очевидец Николай Топор.

Нападающего ранил один из инкассаторов, который начал отстреливаться. Сначала он ранил одного, а впоследствии попал и во второго нападающего, который бросился бежать.

Жители окрестных домов не сразу поняли, что происходит: "Здесь же тир. Я думал, что кто-то стреляет в тире. А это здесь было три выстрела".

Люди вызвали милицию и "скорую". На место быстро приехали и представители "Укрпочты", в отделение которой инкассаторы и везли деньги.

Ранее "Главред" сообщал, что инкассаторы перевозили 3 млн грн. Пытаясь завладеть ими, преступники убили таксиста и на его машине уже приехали к запланированному месту ограбления. Также напомним, что в ограблении принимали участие три налетчика, один из которых – бывший сбушник, второй – экс-зэк, отсидевший срок по статье "хулиганство", третий – человек с явно кавказским лицом, который и смог сбежать после ограбления. В городе объявлен план "Перехват".

Фото, видео: tsn.ua