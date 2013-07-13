Пожар на Закарпатье: отец и две маленьких детей сгорели заживо

В пятницу, 12 июля, в Закарпатской области произошел пожар, жертвами которого стали три человека, из них двое – дети.

Трагедия случилась в 18.40 в Сваляве в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, когда возник пожар, в результате которого погибли 3 человека, из них 2 ребенка (2009 и 2010 г.р.).

Во время тушения пожара в одной из комнат спасатели обнаружили тела 3 погибших. Ими оказались двое малолетних детей: трехлетняя девочка и ее четырехлетний братик, а также их 26-летний отец. Вероятнее всего, она люди погибли от отравления продуктами горения. В результате пожара уничтожено мебельные конструкции кухонной комнаты и закопчены стены в квартире.

В 20.00 подразделения ГосЧС ликвидировали возгорание, причина пожара устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что месяц назад под Харьковом мать и трое детей сгорели заживо. Причиной пожара стал электрический обогреватель, который мать включила на ночь, чтобы согреть младенца.

Фото: zk.mns.gov.ua