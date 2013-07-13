На Черкасчине вор зарезал милиционера и наложил на себя руки

В пятницу, 12 июля, в Черкасской области при задержании подозреваемого был смертельно ранен сотрудник Смелянского горотдела милиции.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, виновник в смерти правоохранителя ранее подозревался в преступлениях против собственности, в частности, ему были выдвинуты подозрения в совершении кражи.

В связи с этим он был приглашен в горотдел милиции для дачи объяснений по этому поводу. Мужчина прибыл в установленное время, поговорил со следователем, после чего был отпущен домой, отмечается в сообщении.

На следующий день ему было предложено вновь явиться в милицию для дачи показаний, но он не пришел, а также не отвечал на звонки правоохранителей и даже родных, сообщили в МВД.

В то же время через три дня брат подозреваемого прибыл к правоохранителям с заявлением о его исчезновении и объяснил, что тот ушел из дома и до сих пор о нем ничего неизвестно, отмечается в сообщении.

Через некоторое время милиции стало известно местонахождение этого человека. Для выяснения всех обстоятельств дела туда выехал наряд милиции.

"Не ожидая сопротивления от разыскиваемого, правоохранители выехали без оружия. При попытке подойти к мужчине, тот бросился на одного из милиционеров с ножом и нанес ему несколько ударов. Раны оказались не совместимыми с жизнью", - сообщили в МВД.

После этого мужчина, понимая, что ему не избежать ответственности, скрылся с места преступления и впоследствии покончил жизнь самоубийством, говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что на Черниговщине начался суд над экс-милиционером, пытавшимся убить беременную женщину. Он порезал женщину так, что у нее из живота вывалилась ножка ребенка.