Николаевский инкассатор выжил в Афгане, но погиб накануне серебряной свадьбы

После налета на инкассаторов в Николаеве, из-за чего погибли четыре человека, оказалось, что застреленный инкассатор прошел Афганистан, но не дожил месяц до своей серебряной свадьбы, сообщает "Сегодня".

Теперь в семье водителя инкассаторской машины Анатолия Мандруха оплакивают любимого отца и мужа.

"Готовились с мужем отметить серебряную свадьбу через месяц... Уважаемый был человек, отзывчивый... Прошел Афганистан — попал туда в 18 лет... Мы же с ними прожили душа в душу без месяца 25 лет!" — рассказала его жена Лидия.

Напомним, что вооруженные киллеры напали на инкассаторскую машину на узкой дороге во дворе. Первым же выстрелом они убили водителя. Вторая пуля предназначалась сидевшему рядом инкассатору Сергею Пшеничному. К счастью, он сумел спастись, упав на пол. Обоих налетчиков застрелил инкассатор Александр Щербина, который в момент нападения находился в отсеке машины. Одного из налетчиков он убил на месте, второй получил смертельное ранение и скончался в больнице.

Ранее "Главред" сообщал, что инкассаторы перевозили 3 млн грн. Пытаясь завладеть ими, преступники убили таксиста и на его машине уже приехали к запланированному месту ограбления. Также напомним, что в ограблении принимали участие три налетчика, один из которых – бывший сбушник, второй – экс-зэк, отсидевший срок по статье "хулиганство", третий – человек с явно кавказским лицом, который и смог сбежать после ограбления. В городе объявлен план "Перехват".

Фото: novosti-n.mk.ua