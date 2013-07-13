ДТП на Херсонщине: Audi протаранила фуру, в покореженной легковушке погибли два человека

В пятницу, 12 июля, утром в Херсонско области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Авария служилась около 7.30, когда на 187 км автодороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск 26-летний водитель Audi A4 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с прицепом.

В результате ДТП водитель и пассажирка Audi A4, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

Судя по фото, у водителя и пассажирки легковушки не було ни единого шанса выжить. Удар был такой силы, что Audi A4 покорежило и разорвало на части.

Ранее "Главред" сообщал, что днем ранее на Львовщине "Жигули" протаранили грузовик, погибли два человека.

Фото: sai.gov.ua