В Макеевке под завалом погиб шахтер

В городе Макеевка, Донецкой области, произошло обрушение на шахте "Щегловская-Глубокая".

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС.

В результате обвала породы под завалом погиб один шахтер, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обрушение произошло в 22:55 субботы, 13 июля, на горизонте 1066 м.

130 шахтеров вышли на поверхность самостоятельно, один из них в состоянии средней тяжести был госпитализирован с диагнозом "тяжелое отравление рудным газом".

Спасатели обнаружили всех троих шахтеров в 2.15 воскресенья. Раненые в тяжелом состоянии госпитализированы в Ожоговый центр Донецка.

Работа шахты приостановлена до выяснения обстоятельств выброса.

Напомним, 16 июня двое работников пропали без вести во время выброса воды в шахте в городе Вахрушево, Луганской области.