В Харькове иномарка вылетела на остановку: один погибший, двое раненых

В Харькове иномарка вылетела на тротуар и сбила трех человек: один погиб на месте, еще двое госпитализированы.
Вечером в субботу, 13 июля, в Харькове столкнулись два автомобиля "Киа Чератто".
После столкновения одна иномарка вылетела на остановку и сбила троих женщин, передает УНИАН.
Инцидент произошел около 16.40, на перекрестке 50-летия СССР и Салтовского шоссе.
В результате аварии один человек погиб на месте, а еще двое были госпитализированы в шоковом состоянии.
У обеих диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и другие повреждения разной степени тяжести.