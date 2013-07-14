В Харькове иномарка вылетела на остановку: один погибший, двое раненых

Вечером в субботу, 13 июля, в Харькове столкнулись два автомобиля "Киа Чератто".

После столкновения одна иномарка вылетела на остановку и сбила троих женщин, передает УНИАН.

Инцидент произошел около 16.40, на перекрестке 50-летия СССР и Салтовского шоссе.

В результате аварии один человек погиб на месте, а еще двое были госпитализированы в шоковом состоянии.

У обеих диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и другие повреждения разной степени тяжести.