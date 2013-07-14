В Мариуполе пьяный водитель сбил женщину с ребенком и сбежал

В Мариуполе пьяный водитель сбил женщину с ребенком, а после аварии сбежал.
В Мариуполе пьяный водитель сбил женщину с ребенком, 9-летний малыш погиб.
Об этом сообщает 0629.
Трагедия произошла в поселке Талаковка, Ильичевского района Мариуполя.
По словам местных жителей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
С места происшествия он скрылся и находится в бегах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, как сообщал "Главред", вечером 13 июля в Харькове после столкновения двух иномарок одна из них вылетела на остановку и раздавила трех женщин: одна погибла на месте, остальные были госпитализированы.