В Мариуполе пьяный водитель сбил женщину с ребенком и сбежал

В Мариуполе пьяный водитель сбил женщину с ребенком, 9-летний малыш погиб.

Об этом сообщает 0629.

Трагедия произошла в поселке Талаковка, Ильичевского района Мариуполя.

По словам местных жителей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

С места происшествия он скрылся и находится в бегах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 13 июля в Харькове после столкновения двух иномарок одна из них вылетела на остановку и раздавила трех женщин: одна погибла на месте, остальные были госпитализированы.