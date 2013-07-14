В России автобус, перевозивший детей, столкнулся с тремя машинами: двое погибших

В России произошла новая авария с пассажирским автобусом: в Ростовской области произошло столкновение автобуса "Грандберд", перевозившего 24 школьника с тремя легковыми автомобилями.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

ДТП произошло на трассе Чалтырь - Большие Салы.

В аварии столкнулись, кроме автобуса, ВАЗ-2107, ВАЗ-2110 и "ДЭУ Нексия".

В результате ДТП дети не пострадали, погибли два человека в ВАЗ-2107, ранения получил один пассажир ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110.

Авария произошла в 11:30 по Киеву.

На месте происшествия работает оперативная группа регионального МЧС, обстановка уточняется.

Напомним, как сообщал "Главред", 13 июля в подмосковном Подольске грузовик на полном ходу врезался в пассажирский автобус. На месте погибли 14 человек, еще четверо умерли в больнице.

Позже стало известно, что среди погибших в этом ДТП - один гражданин Украины.