В Крыму двое пловцов попали под винт катера

В Черноморском районе Крыма двое отдыхающих оказались в больнице после наезда катера.
В Черноморском районе Крыма, недалеко от мыса Урет во время купания на двух мужчин наехал катер.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Несчастный случай произошел около 17:55 в субботу, 13 июля.
В море, на расстоянии 100-150 м от берега во время купания на двух мужчин наехал катер.
Потерпевших на берег доставил владелец катера. Им сразу же оказали первую помощь, после чего доставили в Черноморскую центральную райбольницу.
Пострадавшие, жители Бахчисарая, с диагнозами рубленая рана голеностопа и открытый перелом ноги, находятся в стабильном состоянии средней тяжести.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает оперативно- следственная группа Черноморского райотдела милиции.