В Крыму двое пловцов попали под винт катера

В Черноморском районе Крыма, недалеко от мыса Урет во время купания на двух мужчин наехал катер.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Несчастный случай произошел около 17:55 в субботу, 13 июля.

В море, на расстоянии 100-150 м от берега во время купания на двух мужчин наехал катер.

Потерпевших на берег доставил владелец катера. Им сразу же оказали первую помощь, после чего доставили в Черноморскую центральную райбольницу.

Пострадавшие, жители Бахчисарая, с диагнозами рубленая рана голеностопа и открытый перелом ноги, находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает оперативно- следственная группа Черноморского райотдела милиции.