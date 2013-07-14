В Харькове умерла вторая жертва аварии на остановке

В больнице умерла вторая женщина, пострадавшая в результате аварии на остановке в Харькове.

Об этом сообщает ТСН.

Третья пострадавшая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и множественные травмы.

Напомним, в субботу, 13 июля, на перекрестке столкнулись две иномарки, в результате удара одна из них перевернулась, снесла светофор и протаранила остановку.

Автомобиль травмировал трех женщин, которые стояли возле остановки.

Одна из них погибла на месте.

Сейчас в ГАИ выясняют все обстоятельства трагедии, ее виновника обещают предварительно назвать уже завтра.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня в Донецкой области пьяный водитель сбил на переходе женщину с ребенком.

9-месячный младенец погиб на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Позже его личность была установлена и он объявлен в розыск.

Видео: ТСН